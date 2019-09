Überall singen Kinder „Äppelken popäppelken...“

„Äppelken popäppelken...“, schallte es am vergangenen Wochenende wieder durch die Straßen der Glockenstadt. Nach einem alten Gescheraner Brauch ziehen die Kinder der Nachbarschaften am Michaelistag (29. 9.) von Haus zu Haus und bekommen nach einem Ständchen eine leckere Belohnung. Aufgrund des Strohmarktes am Sonntag begaben sich zahlreiche Nachbarschaften bereits am Samstag auf ihren Weg durch die Straßen. Die Kinder folgen hierbei einem seit Generationen gepflegten Heischegang, den es in dieser Form einzig und allein in Gescher gibt. Das Bild zeigt die Kinder der Nachbarschaft Feldschulten beim Gang von Haus zu Haus. Foto: sk

Von Allgemeine Zeitung