Betreuung mit familiärem Charakter

Sie werden dort neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren betreuen. Der Name soll auch Programm sein, denn das Leben im „zweiten Zuhause“ der Kinder soll bunt und fröhlich sein.

Bis Mitte November werden die Kinder noch in privaten Immobilien betreut. Aktuell wird im und am Gebäude, das mitten in einem gewachsenen Wohngebiet liegt, noch fleißig gewerkelt. Der Brandschutz und Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen spielen dabei eine große Rolle.

Nach den aktuellen Richtlinien erhalten die Tagespflegepersonen, die Mieter der Doppelhaushälfte sind, einen fixen Mietkostenzuschuss durch den Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Borken. Die Differenz zur vollen Miete müssen sie selbst tragen. Bei den Investitionen für Bau und Ausstattung ist ein Eigenanteil von zehn Prozent vorgesehen. Die Stadt gewährt den Tagesmüttern einen Mietkostenzuschuss von monatlich 100 Euro und übernimmt die Eigenbeteiligung an den Investitionskosten von 14 850 Euro.

Die erste Beigeordnete Beigeordnete Kerstin Uphues kommentierte dazu: „Diese Mittel stellt die Verwaltung gern bereit, denn dieses Angebot bereichert die Vielfalt der Betreuungsangebote für U3-Kinder in Gescher.“

Das betonte auch Beate Wittenbrink, die im Jugendamt des Kreises Borken für die Tagespflege zuständig ist. Die Tagesmütter würden die Kinder „familienähnlich und beziehungskonstant“ durch den Alltag begleiten. Die Betreuung dort sei für die besonders jungen Kinder auch eine gute Eingewöhnung für die spätere Phase in einer Kindertagesstätte.

Für die Betreuung der Kinder stehe mit den drei Tagesmüttern ein ausgebildetes Team zur Verfügung. Helga Sandhaus und Christiane Horstick sind staatlich geprüfte Erziehrinnen mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

Angelika Brüning ist qualifizierte Fachkraft mit langjähriger Erfahrung und unterstützt mit 20 Stunden in der Woche die Betreuung in der Großtagespflegestelle „Kinderland Kunterbunt“ und stellt somit auch die Vertretung sicher.

Das Haus sei mit einer Fläche von rund 130 Quadratmetern ideal, wie Helga Sandhaus erläuterte. Im Erdgeschoss gibt es einen großen Flur, ein Gäste-WC mit Wickelmöglichkeit, eine Küche, ein Spiel- und Esszimmer und einen zusätzlichen großen Spiel- und Bewegungsraum. In der oberen Etage befinden sich drei Schlafräume und ein Badezimmer mit Wickeltisch.

„Das Kinderland Kunterbunt arbeit inklusiv“, so Helga Sandhaus. Durch den großen Bewegungsraum werde man künftig über einen behindertengerechten Ausgang, eine Rampe, nach draußen in den großen Garten gelangen, der im nächsten Jahr kindgemäß gestaltet werde.

Die Tagesmütter werden in der Küche selbst das Mittagessen zubereiten – wie es viele Kinder auch von zu Hause gewohnt sind. „Und die Kinder dürfen bei uns im Kinderland Kunterbunt dann schlafen, wenn sie müde sind“, sagte Helga Sandhaus, womit sie noch einmal auf das Konzept der individuellen Betreuung einging. Die Großtagespflegestelle am Esterner Landweg 20 ist montags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Je nach Bedarf wollen die Tagesmütter aber auch die Öffnungszeiten ausdehnen.

Wenn sich die Kinder und auch die Tagesmütter in ihrem neuen „Zuhause“ richtig eingelebt haben, lädt die Einrichtung im kommenden Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein. Doch nun fiebert das Team erst einmal der Eröffnung Mitte November entgegen.