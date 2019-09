Feierabendmarkt-Saison ist beendet

Gescher. Die Feierabendmarkt-Saison 2019 in Gescher ist beendet. Wie Bürgermeister Thomas Kerkhoff gestern mitteilte, wird die Veranstaltung am kommenden Freitag (4. 10.) nicht mehr stattfinden. Die Wetterprognose für die nächsten Tage sehe nicht gut aus, und auch die Helfer und Aussteller würden an diesem Termin nicht alle präsent sein können. Im Jahr 2020 soll der Feierabendmarkt wieder an jedem ersten Freitag in den Monaten Mai bis September/Oktober stattfinden. „Die Veranstaltung hat sich etabliert“, so Kerkhoff, und komme bei der Bevölkerung gut an.

Von Allgemeine Zeitung