Bürgerschützen stimmen über Satzung ab

Hochmoor. Die Generalversammlung des Bürgerschützenvereins Hochmoor e.V. findet dieses Jahr etwas früher statt als sonst üblich. Der Termin ist am Freitag (11. 10.) um 20 Uhr in der Gaststätte „Haus Wübbeling“. Alle Mitglieder des Bürgerschützenvereins Hochmoor sind hierzu eingeladen. Ein zentrales Thema wird die Abstimmung über die Neufassung der Vereinssatzung sein. Außerdem stehen Wahlen im Vorstand und im Offizierskorps an. Interessierte finden die Einladung mit der kompletten Tagesordnung auf der Internetseite www.buergerschuetzenverein.net und im Schaukasten am Ehrenmal in Hochmoor.

Von Allgemeine Zeitung