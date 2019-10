Eltern, Geschwisterkinder, Verwandte und alle Interessierten waren sichtlich begeistert und stolz auf die jungen Akteure. Von den Blockflötenkids bis hin zu den Musikerinnen und Musikern im Jugendorchester hörte man im Swinging Pool Klänge von beinahe allen Instrumenten, die in der Ausbildung des Musikzuges angeboten werden.

Einen besonderen Gänsehautmoment bei allen Zuhörern bescherten die Pianistinnen Nike und Maxi Knauer, die auf beeindruckende Weise ihr Können am Klavier präsentierten; sie spielten minutenlang je ein klassisches Stück auswendig. Die Moderatoren Martin Eßling und Andre Wessendorf freuten sich über so viel Talent und Freude an der Musik bei allen Beteiligten.