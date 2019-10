15 Autofahrer waren zu schnell

Gescher. Vor allem jetzt zu Schuljahresbeginn überprüft der Kreis Borken besonders in der Nähe von Schulen, ob sich Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. So machte der Fachbereich Verkehr jetzt auch in Gescher Station und achtete dort darauf, dass das Tempolimit eingehalten wird. Auf dem Borkener Damm, wo auf dem Schulweg vieler Kinder 30 Stundenkilometer erlaubt sind, wurden an dem Morgen zwischen 7.03 und 9.31 Uhr 388 Fahrzeuge gezählt. 15 Fahrerinnen und Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit und müssen nun überwiegend ein Verwarngeld von bis zu 25 Euro zahlen. Der schnellste Autofahrer war hier mit 15 Stundenkilometern zu viel in der 30er-Zone unterwegs: Der Anhalteweg würde dann auf trockener Straße etwa 23 Meter betragen, die Aufprallgeschwindigkeit läge nahezu unvermindert bei 44 km/h. Die Folgen für ein angefahrenes Schulkind kann sich jeder ausmalen. Wären die zulässigen 30 Stundenkilometer eingehalten worden, hätte das Fahrzeug rechtzeitig stehen können: Dann ist der Anhalteweg laut Kreis nur 13 Meter lang.

Von Allgemeine Zeitung