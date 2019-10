Bürger erhalten Wildblumenwiesen-Einsaat

Wie in der entsprechenden Vergaberichtlinie hierzu vorgesehen, erfolgt durch die Stadt zunächst eine Bündelung aller Anfragen, sodass dann über den Jahreswechsel eine Sammelbestellung bei einem ausgewählten Saatguthersteller durch die Stadt Gescher aufgegeben wird. Pünktlich zur Pflanzzeit im Frühjahr des nächsten Jahres wird dann die jeweils gewünschte Menge Saatgut an die Antragsteller ausgegeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Ein komplizierter Antrag ist hierzu nicht notwendig“, so Marius Tegeler, zuständig im Rathaus für die Ausgabe des Saatgutes. „Es reicht ein formloser Antrag, der gerne auch per E-Mail erfolgen kann. Allerdings gilt das Windhundprinzip, es empfiehlt sich also, zeitnah einen Antrag zu stellen“, so Tegeler weiter. Sollte das Projekt ein Erfolg werden, könne bereits jetzt in Aussicht gestellt werden, dass die Gesamtmenge des Saatgutes im nächsten Jahr erhöht wird.

7 Für weitere Rücksprachen steht im Rathaus Gescher Marius Tegeler unter der Telefonnummer 02542/ 60-361 oder per E-Mail unter tegeler@gescher.de zur Verfügung.