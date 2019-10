„Baumpflanz-Partys“ für den Klimaschutz

Gescher. Getreu dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ haben die Pfadfinder Gescher am Tag der Deutschen Einheit symbolisch einen Baum gepflanzt. Angelehnt ist diese Aktion an den Aufruf des Bundeslandes Schleswig-Holstein zum „Einheitsbuddeln“, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Wiederaufforstung von Deutschland durch eine Vielzahl an „Baumpflanz-Partys“ zu unterstützen. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Klimawandel eingedämmt wird“, erklärt Dennis Reese von den Gescheraner Pfadfindern. „Bäume zu pflanzen ist so simpel und aktuell die einfachste und nachhaltigste Methode, um bereits emittiertes CO2 aus der Luft zu filtern“.

Von Allgemeine Zeitung