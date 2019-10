Bibeltage für Kinder kommen an

Hochmoor (bv). „Wie kann ich Dich begreifen, Gott?“ lautet das Motto der ökumenischen Kinderbibeltage in Hochmoor vom 15. bis 17. Oktober. Seit Jahrzehnten bieten die beiden Kirchengemeinden in den Herbstferien diese Möglichkeit für Kinder vom ersten bis zum siebten Schuljahr an. Die Organisatoren haben es immer wieder verstanden, das Programm mit Informationen, Geschichten, Spielen und unterhaltsamen Beiträgen so abwechslungsreich zu gestalten, dass es bei den Kindern ankam. Beleg dafür sind die hohen Anmeldezahlen in jedem Jahr. Neben den Hauptamtlichen bringen sich auch viele Helfer ein. Begonnen wird jeweils um 9 Uhr mit einem Frühstück im evangelischen Gemeindehaus, um 12.30 Uhr endet jeder Tag mit einem leckeren Mittagsmenü Im Pfarrheim St. Stephanus. Anmeldungen sollten möglichst umgehend im Pfarrheim St. Stephanus zu den üblichen Öffnungszeiten erfolgen oder sonntags nach dem Gottesdienst. Kostenbeitrag: acht Euro (für Geschwisterkinder fünf Euro).

Von Allgemeine Zeitung