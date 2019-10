Ätzende Flüssigkeit ausgelaufen

Gescher (js). Großeinsatz für die Feuerwehr Gescher an der Firma Huesker: Hier liefen am Dienstag zur Mittagszeit etwa 1000 Liter einer ätzenden Flüssigkeit aus einem beschädigten Gefahrstoff-Fass aus, das sich auf einem Lkw befand. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und streute den verunreinigten Bereich ab. Aus Sicherheitsgründen mussten die Huesker-Mitarbeiter die angrenzenden Gebäudeteile verlassen. „Für die Bevölkerung besteht aber keine Gefahr“, sagte Stadtbrandinspektor Christian Nolte vor Ort. Die Gescheraner Wehr verständigte den ABC-Zug des Kreises Borken, weil die Entsorgung der Flüssigkeit nur in Spezialanzügen erfolgen darf. Zur Stunde dauert der Einsatz an. Foto: js

Von Jürgen Schroer