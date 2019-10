Erstes Ziel ist Museumsnacht in Köln

Die Teilnahme am Kulturangebot sei dabei nicht verpflichtend – also könne auch nur der Abend in einer anderen Stadt auf vielfältige Weise verbracht werden. Dabei sollen vor allem Events, die nicht leicht mit dem Nahverkehr zu erreichen sind, in das Programm aufgenommen werden.

Als erstes Event ist die Museumsnacht in Köln am 2. November das Ziel. Los geht es in Gescher um 16 Uhr und die Rückfahrt ist Sonntagnacht um 1 Uhr. Die Karten für den Bus können ab sofort über die Internetseite der Musikschule Gescher gebucht werden (musikschule-gescher.com).