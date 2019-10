Zwischen Manege und Management

Mancher Wegbegleiter aus Gescher wird sich an den „jungen“ Schoregge erinnern. Der hat sich schon als Heranwachsender als Nonkonformist gesehen, eher Indianer (im Karneval) und Punk als Cowboy und Normalo-Teenager. Folgerichtig entschloss sich der junge Mann, noch vor dem Abitur Schule und bürgerliches Leben hinter sich zu lassen und Clown zu werden. Schoregge lernte die klassische Figur des Weißclowns und trat unter anderem im Circus Crone auf. „Meine Eltern waren nach dem ersten Schock eigentlich ganz guter Dinge“, entsinnt sich der Autor. Von seinem Vater Günter, Kunstmaler und 2002 früh verstorben, bekam der Sohn die Lebensaufgabe mit, wenn schon Clown werden zu wollen, dann wenigsten so wie der weltberühmte Oleg Popov. Später ist Schoregge mit dieser Legende befreundet und gemeinsam in China aufgetreten.

Das andere Gesicht des Raoul Schoregge ist der Kaufmann und Manager, der seit fast 20 Jahren den Chinesischen Nationalcircus erfolgreich produziert. Reisen nach China, Verständnis für diese 5000 Jahre alte Kultur, viele Kontakte und Erlebnisse prägen sein Leben. Als Endvierziger ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen, der berühmten Midlife-Crisis zu entgehen. Schoregge will es allen, vor allem sich selbst, noch einmal beweisen. Er produziert eine Show mit sich als Clown Correggio. „Das ist es! Das Leben Revue passieren lassen in einer Revue über das Leben. Mein Soloprogramm.“ Den nicht immer leichten Weg bis zur Premiere nennt er „100 Tage bis zur Wahrheit“. Ein Weg (auch) zu sich selbst.

Zwischendurch erfährt der Leser Amüsantes und Lehrreiches aus dem Leben eines „clownesken Managers“, der viel erlebt hat. Von Lehrjahren im Circusbetrieb über einen Auftritt bei „Verstehen Sie Spaß?“ und ein „Pressegespräch mit Dickhäutern“, die am Ende einen Obststand plündern, bis zu Begegnungen mit Prominenten und zahllosen China-Reisen und Annäherungen an eine faszinierende Kultur reichen die Ausflüge in den Schoregge-Kosmos. Die Reise durchs Leben ist unterhaltsam, aber zugleich immer wieder mit Erkenntnisgewinn verbunden, auf den Punkt gebracht durch Zitate berühmter Denker. Und hätte Vater Günter das Werk seines Sohnes Raoul noch lesen können, hätte er wohl sein größtmögliches Lob erteilt: „Nicht ganz schlecht“.

