In Halle an der Saale hatte die Bundessiegerprüfung für Deutsche Schäferhunde stattgefunden. Teilnehmen konnten dort nur die Teams aus den einzelnen Landesgruppen, die sich bereits im Vorfeld dafür qualifiziert hatten. Insgesamt haben sich dort mehr als 80 Teams zusammengefunden, die zeigen konnten, was im deutschen Schäferhund steckt, wie es im Pressetext heißt.

Aus Gescher gingen im Agility an den Start: Josef Kötting mit Lynn von der Königin (Platz 9), Jannik Kötting mit Flash de Lupo (Platz 13), Heinz Elpers mit Ondra aus der Eichendorffsiedlung (Platz 30) und Jana Jansen mit Emy von der Dorstener Grenze (Platz 44).

In Bad Soden fand das diesjährige Bundesliga-Finale im Agility statt. Zwei Mannschaften aus Gescher zeigten dort mit ihren Hunden ihr Können. Mannschaft 2 erreichte einen hervorragenden achten Platz von insgesamt 18 Mannschaften.

Geführt haben dort: Bartho Leferink mit Gina oet de Poeterie, Luisa Pankoke mit Quisel von der Friesenklippe, Jasmin Hannin mit Sky-Rider vom Klinkenhagen, Theresa Vennes mit Ben und Ina Velken mit Flash de Lupo.

Stark war auch in diesem Jahr wieder Mannschaft 1 mit Josef Kötting und Lynn, Heinz Elpers mit Ondra, Jana mit Emy, Jasmin Hanning mit Gaja vom Ossenliet und Ina Velken mit Duke vom Hasper Hammer. Mit vielen schnellen Läufen sicherte sich die Mannschaft den dritten Platz.

Dann ging es für Heinz Elpers und Josef Kötting zur Weltmeisterschaft für Deutsche Schäferhunde im Agility: Kötting sicherte sich mit seiner Platzierung auf der BSP (Platz 9) das Ticket für die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft (WM) in Mondeo in Italien. Bei dieser WM schaffte es Kötting mit seiner Lynn bis ins Finale.

Viele schnelle Hunde gingen in diesem Jahr in der Endrunde an den Start. Josef und Lynn bewiesen aber, dass sie ein eingespieltes Team sind. Nur drei von 30 Finalisten schafften einen fehlerfreien Lauf. Josef und Lynn erreichten die schnellste Zeit und dürfen sich nach 2017 noch einmal Weltmeister nennen. Hervorragende Leistungen konnten die beiden in den vergangenen drei Wochen zeigen.