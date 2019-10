Erstklässler freuen sich über leuchtende Westen

Leuchtende Augen gab es jetzt bei den Erstklässlern der Von-Galen-Schule in Gescher: Dank einer großzügigen Spende des TÜV Nord, vertreten durch Thomas Hisker, konnten alle Kinder eine leuchtende Sicherheitsweste in Empfang nehmen. Passend zur dunkleren Jahreszeit sind nun alle Jungen und Mädchen für den Schulweg bestens gerüstet. Mit der Sicherheitsweste sind die Kinder im Straßenverkehr schon von weitem gut zu erkennen. Vorab erhielten sie bereits eine gelbe Mütze im Rahmen der Aktion „Kreis Borken sieht gelb“. Die Kinder behielten ihre Westen und Mützen dann auch sofort nach der großen Pause an. Rektorin Petra Roters freut sich über diese Aktion: „Wichtig ist nun, dass die Kinder die Westen besonders morgens auf dem Schulweg tragen.“

Von Allgemeine Zeitung