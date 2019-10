Arbeit der Feuerwehr hautnah miterleben

Gescher (js/ffg). Mit Martinshorn und Blaulicht wird die Feuerwehr am morgigen Samstag (12. 10.) zur Pankratiusschule an der Armlandstraße ausrücken. Dort findet – bevor im nächsten Jahr der große Umbau beginnt – die große Herbstabschlussübung der Gescheraner Wehr statt. Nach Mitteilung von Stadtbrandinspektor Christian Nolte ist diese Übung öffentlich, Zuschauer sind in der Zeit von etwa 15 bis 17 Uhr ausdrücklich erwünscht.

Von Allgemeine Zeitung