Kindergärten laden zum Schautag an

Um sich ein Bild von der Betreuung in den örtlichen KiTas machen zu können, sind alle interessierten Eltern zu einem Schautag (Sonntag, 27. 10.) eingeladen. Danach, ab dem 28. Oktober, beginnen die Anmeldungen für das KiTa-Jahr 2020/2021. Informationen über die Betreuung in der Kindertagespflege können Eltern ebenfalls in den Familienzentren erhalten.

Auch wenn ein Kind später erst im Laufe des Kindergartenjahres, also zwischen dem 1. 8. 2020 und dem 31. 7. 2021, in der Kindertageseinrichtung aufgenommen werden soll, ist eine Anmeldung schon jetzt erforderlich. Bei der Anmeldung sollte das Kind mitgebracht werden, heißt es. Jede Familie sollte nur in einer Einrichtung eine Anmeldung abgeben, um Doppelanmeldungen zu vermeiden. Familien, die im letzten Jahr eine Absage erhalten haben, werden gebeten, sich erneut in der jeweiligen Wunsch-KiTa zu melden.

Wichtig ist, dass die Eltern schon im Vorfeld genau festlegen, wie viel Betreuungszeit – 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche – sie im kommenden Kindergartenjahr für ihr Kind wünschen. Die Öffnungszeiten für die jeweilige Buchungszeit können in den KiTas angefragt oder im Internet nachgelesen werden. Folgende Zeiten stehen zur Verfügung:

7 Schautag am 27. Oktober von 10 bis 12 Uhr in diesen Einrichtungen: Katholisches Familienzentrum St. Maria Goretti, Westfalenring 24, Kath. Familienzentrum St. Marien, Auf der Twente 1, Familienzentrum Garten Gethsemane, Frieterhofstraße 41, DRK Familienzentrum Kleine Welt, Borkener Damm 70, DRK KiTa Bunte Welt, Zum Erlengrund 31; von 15 - 17 Uhr: Kath. Familienzentrum St. Ludgerus, Nordkamp 2, Kath. Familienzentrum St. Pankratius, Kirchplatz 14, Integratives Familienzentrum St. Antonius, Tungerloh-Capellen 4.

In der KiTa St. Stephanus, Stephanusstraße 3 in Hochmoor, und im campus kinderhaus, Am Campus 1, können Eltern bei der Anmeldung die Einrichtungen kennen lernen. Zudem lädt das campus kinderhaus alle Interessierten zu einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag (24. 11.) ein.

7 Die Anmeldungen finden von Montag (28. 10.) bis Donnerstag (31. 10.) während der Öffnungszeiten der KiTas statt, und zwar jeweils von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden.