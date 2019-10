In einem Zeitraum von einem halben Jahr hatten die Absolventen die Lehrgänge im heimischen Swinging Pool und in Heiden besucht und sich in Theorie und Praxis weitergebildet. Die Prüfungen bilden eine wichtige Grundlage der musikalischen Ausbildung. Im D1-Lehrgang werden Grundsätze und Formalien der Musiktheorie und deren praktische Umsetzung vermittelt. Dieses Wissen in Praxis und Theorie wird im D2-Lehrgang vertieft. Diese Prüflinge erhielten eine Urkunde und das bronzene bzw. silberne Leistungsabzeichen des Volksmusikerbundes: D1-Lehrgang mit Leistungsabzeichen in Bronze: Maria Schüttert, Werner Schüttert, Iris Busch, Vera Kortboyer (alle Saxophon), Martin Hüning (Tuba), Greta Kortboyer, Tanja Klümper, Carlotta Schlemmer, Nele Schüttert, Jana Hörnemann, Lea Buckting (alle Querflöte), Lina Hermeler, Carla Gaewers (beide Klarinette), Johan Dahlhaus (Trompete) und Tristan Schlemmer (Euphonium). D2-Lehrgang mit Leistungsabzeichen in Silber: Sophia Ubbenhorst, Marie Wewers, Alina Thiery (alle Querflöte) und Johannes Hölter (Schlagzeug).

Vorsitzende Herzog gratulierte allen Absolventen und freute sich über so viel Potenzial und neu gewonnene Qualität in der Nachwuchsarbeit. Der Verein sei sehr stolz darauf, dass so viele Jugendliche, aber auch Musiker, die erst im Erwachsenenalter mit der Instrumentalausbildung im Musikzug begonnen hätten, die Lehrgänge bestanden hätten.