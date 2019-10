Reinhard Mensing als Chorleiter und Stimmbildnerin Corinna Bilke arbeiteten mit den Chormitgliedern an einzelnen schwierigen Stellen der Messe und verfeinerten das Zusammenspiel der einzelnen Stimmen, wie es in einer Mitteilung heißt. Von Giacomo Puccini hat der Chorleiter ein Stück ausgewählt, das zeigt, wie sehr der Komponist die Oper liebte. Zum Programm des Konzertes gehören auch das „Ubi Caritas“ von Durufle und der „100. Psalm“ von Mendelssohn Bartholdy. Die Konzertbesucher dürfen sich auf eine imposante Aufführung des Kirchenchores unter Mitwirkung des Jakobichores freuen, die von dem Euregio Projektorchester in Originalbesetzung mit Streichern und Bläsern begleitet wird.

7 Karten sind erhältlich bei den Chormitgliedern, bei der Sparkasse Westmünsterland und im Pfarrbüro.