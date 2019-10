Kollision auf Kreuzung

Gescher. Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Franz-Josef-Straße erlitten. Der 27-jährige war gegen 4.20 Uhr aus Richtung Südlohn kommend auf der Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der übergeordneten Landesstraße 608 wollte der Südlohner nach links in Richtung Stadtlohn abbiegen. Sein Wagen stieß dabei mit dem Lastwagen eines 58-jährigen Greveners zusammen, der die L 608 in Richtung Bundesstraße 525 befuhr. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Allgemeine Zeitung