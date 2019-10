In Markt eingebrochen

Gescher. Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Markt in der Raiffeisenstraße entwendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag einen Tresor aufgeflext. Um in das Gebäude zu gelangen, waren sie auf das Dach eines Flurs geklettert und hatten dort die Decke aufgebrochen. Die Täter gelangten auf diese Weise in den Bürotrakt. Die Einbrecher verließen das Gebäude vermutlich auf dem gleichen Weg, auf dem sie hineingekommen waren. Der bei der Tat entstandene Sachschaden beträgt 17000 Euro. Das Geschehen muss sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 4.45 Uhr, ereignet haben. Wer in diesem Zeitraum am Raiffeisenweg Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/ 9260 in Verbindung setzen.

Von Allgemeine Zeitung