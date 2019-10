Hochmoor. In einem kleinen Dorf im Münsterland wimmelt es nur so von LeseHelden. Als einmalige Aktion zum 50-jährigen Bestehens der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Stephanus mit dem gleichnamigen Kindergarten in Hochmoor geplant, wird sie aufgrund der Begeisterung, mit der die ersten acht Jungen an dieser Aktion zur frühen Leseförderung teilnahmen, jährlich im Herbst weitergeführt, mit wachsender Teilnehmerzahl.

Von Allgemeine Zeitung