Eingeladen zu dieser spannenden Moorwanderung hatte das Jugendwerk der Stadt Gescher im Rahmen des Ferienkoffers. „Wir hatten 50 Anmeldungen, leider konnten aber nur 20 Kinder teilnehmen“, teilt Anatolij Saimak vom Kinder- und Jugendbüro mit. Und diese genießen ihren Aufenthalt in einer für sie geheimnisvollen Welt sichtlich.

Gleich zu Beginn nimmt Magdalene Heinze die kleinen Forscher mit auf eine Reise, bei der sie gerne die Augen und Ohren offen halten. Mit einem kleinen Gedicht stimmt die Naturführerin die Kinder auf das Erlebnis im Wald ein. Sie sollen den Verkehrslärm hinter sich lassen und auf neue Geräusche achten. Lara, Pippa und die anderen Kinder kommen dieser Aufforderung gerne nach. Eine kleine Teilnehmerin hört einen Spatz.

Mitten auf dem Waldweg entdecken die Kinder einen Fliegenpilz: ein Prachtexemplar. Magdalene Heinze macht deutlich, dass der Pilz für Menschen gefährlich ist. Auch sonst solle man tunlichst alles im Wald belassen und nicht zum Mund führen: wie zum Beispiel das Pfeifengras. Besser sei es, einen kleinen Stock zu nehmen, wenn man einen Fund untersuchen möchte. So wie die Kinder vermeintlich ein totes Kaninchen entdecken, das sich später aber nach näherem Hinsehen zum Glück als sehr großer Pilz entpuppt. Magdalene Heinze ermuntert die Kinder, still zu stehen, ihre Augen zu schließen, ihre Arme auszubreiten und die Moorluft zu schnuppern. Für manche Kinder wird diese Übung zu einer ganz neuen Erfahrung.

Auch den Tieren spüren die kleinen Entdecker mit kleinen Geschichten oder Reimen nach, ob es nun die Waldschnepfe, der Buntspecht, das Reh oder die Ameise ist. Pippa kennt auch die Nahrung des Buntspechts, der sich vom Borkenkäfer unter der Rinde ernährt, wie sie allen übrigen Moorwanderern erklärt. Immer wieder knüpft Magdalene Heinze mit ihren Erläuterungen an die Erlebniswelt der Kinder an, so dass sie nach der Wanderung die seltenen Pflanzen, Tiere und Naturschönheiten in der Fürstenkuhle mit neuen Augen sehen, mit einem hohen Respekt vor der Natur. „Denn wir Menschen machen viel Natur kaputt“, sagt ein Junge aus der Gruppe sichtlich betroffen.

Wer an einer Führung mit der Waldlehrerin Magdalene Heinze interessiert ist, kann sich bei ihr unter Tel. 02863/ 2946 melden.