Gescheraner haben mitgejubelt

In Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Plauen, Arnstadt, Rostock, Potsdam und Schwerin ging die Bevölkerung massenhaft auf die Straße, um gegen die politischen Verhältnisse zu demonstrieren. Das hat auch Hermann Horstick, damaliger Bürgermeister der Stadt Gescher, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. „Das war alles sehr bewegend für mich“, sagt der 79-Jährige und fügt hinzu. „Ich habe als Soldat im Grundwehrdienst noch den Bau der Mauer im August 1961 miterlebt. Damals haben wir noch geglaubt, dass es jetzt Krieg gibt.“

Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ meldeten sich im Herbst 1989 dann Woche für Woche Hunderttausende DDR-Bürger im ganzen Land zu Wort. Ziel war eine friedliche, demokratische Neuordnung, insbesondere das Ende der SED-Herrschaft. Zudem forderte die Bevölkerung Reisefreiheit und die Abschaffung des Ministeriums für Staatssicherheit.

Als die DDR-Bürger am 9. November 1989 ausreisen durften, machten sich etliche auch auf den Weg ins Münsterland, unter anderem nach Gescher.

Manche wollten der Glockenstadt nur eine Stippvisite abstatten, um dort Verwandte und Freunde zu besuchen, was zuvor nicht möglich gewesen ist. Andere entschieden sich aber ganz spontan, im Westen zu bleiben. Die Menschen aus dem Osten wurden stets herzlich aufgenommen.

Hermann Horstick, der von 1970 bis 1993 ehrenamtlicher Bürgermeister in Gescher gewesen ist, half damals ganz unkonventionell. Er langte spontan in seine eigene Brieftasche, um zwei DDR-Bürgern, die nach Gescher gereist waren, ihr Begrüßungsgeld unverzüglich zu überreichen. Jedem DDR-Bürger zahlte das Sozialamt damals ein Begrüßungsgeld von hundert Mark. Das bekamen sie allerdings nur ausgehändigt, wenn sie wieder in ihre alte Heimat zurückkehren wollten. Nur vier Tage nach dem Mauerfall erklärten bereits 30 Menschen aus der DDR, als Übersiedler in Gescher bleiben zu wollen.

Hermann Horstick verfolgte den Fall der Mauer am 9. November 1989 mit Teilnehmern einer Tagung in einer Gaststätte in Hannover vor dem Fernnseher. Als er sich mit dem Auto auf den Heimweg gemacht hatte, habe es auf der Autobahn (A 2) einen unbeschreiblichen Stau gegeben. Kein Wunder, denn die Menschen aus der ehemaligen DDR waren gen Westen unterwegs.

Hermann Horstick gibt offen zu: „Ich habe vor 1989 nicht mehr an die deutsche Einheit geglaubt.“ Umso größer sei seine Freude darüber gewesen, dass mit dem Mauerfall ein „Wunder“ geschehen sei, von dem man künftigen Generationen immer wieder erzählen solle.