Kaninchenzüchter laden ein

Gescher. So wie der neunjährige Jungzüchter Tobias Eing (9) – hier mit seinem Zwergwidder (wildfarben/ weiß) – sind alle Aussteller gespannt darauf, wie die Zuchterfolge in der Kaninchenschau bei den Besuchern ankommen. Der Kaninchenzuchtverein lädt alle herzlich zur Schau in der Pankratius-Turnhalle ein. Die Ausstellung mit 220 Tieren ist am Samstag (19. 10.) von 14 bis 19 Uhr geöffnet. In dieser Zeit eröffnet der Schirmherr die Ausstellung gegen 15.30 Uhr. Am Sonntag (20. 10.) sind die Pforten von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Besucher dürfen sich auch auf eine Cafeteria, eine Tombola und ein Schätzspiel freuen. Am Sonntag ab 10 Uhr können alle Kinder ihre Spielkaninchen bewerten lassen.

Von Allgemeine Zeitung