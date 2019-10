Gescher. Kurz nach dem Sessionsauftakt zum Start in die Fünfte Jahreszeit steht das erste Highlight der Stadtkarnevalisten bevor. Was im Vorjahr insbesondere beim Galabend vor vollem Haus bestens funktioniert hat, haben die Stadtkarnevalisten weiter verfeinert. Stimmungs-Höhepunkte sind somit garantiert, wie es in der Ankündigung heißt. Doch zuerst heißt es: Karten kaufen.

Von Allgemeine Zeitung