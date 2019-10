Grund für den Baustopp sei die Beschaffenheit des Untergrundes. Im Rahmen der vorbereitenden Planungen hatte die Stadt Gescher ein Bodengutachten durch einen Sachverständigen aus dem Kreis Steinfurt anfertigen lassen.

Dieses bescheinigte mittels dreier Proben einen Untergrund aus einer Schottertragschicht der Stärke von etwa 40 Zentimetern, wie es in der Pressemitteilung der Stadt weiter heißt. Auf der Basis dieser Annahme sei die weitere Ausführungsplanung vorgenommen worden.

Bei den nun erfolgten Arbeiten habe sich jedoch herausgestellt, dass tatsächlich keine Schottertragschicht, sondern Hochofenschlacke in einer Stärke von maximal 15 Zentimetern auf dem gesamten Parkplatz als Untergrund verbaut sei. Aufgrund dieses geänderten Untergrundaufbaus könne die bisherige Planung so nicht weiter umgesetzt werden, sondern müsse in Höhenplanung und Ausführungsplanung angepasst werden.

Gefahren durch das Material Hochofenschlacke würden nicht bestehen, heißt es von Seiten der Stadt. Enthaltende Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle seien darin fest gebunden und könnten nicht entweichen.

Dennoch werde jetzt im Rahmen der neuen Planung insgesamt ein anderer Aufbau durch eine Schottertragschicht notwendig, sodass der bisherige Unterbau komplett ausgebaut werde. Dies sei notwendig, damit dauerhaft eine Wasserdurchlässigkeit der Tragschicht bestehe und im Rahmen der Gesamtmaßnahme durch die Baufirma ein Gewährleistungsanspruch gegeben werde.

Derzeit prüfe die Stadt Regressansprüche gegen das Sachverständigenbüro, da „einwandfrei“ feststehe, dass das Bodengutachten an keiner Proben-Entnahmestelle auf die nicht ausreichende Tiefe oder das Material Hochofenschlacke hingewiesen habe und insofern Mehrkosten auf dem fehlerhaften Bodengutachten beruhen würden.

Insgesamt werde sich die Abwicklung der Bau-Maßnahme um sechs bis acht Wochen verzögern, teilt die Stadt weiter mit.

Auf dem Schulhof der leerstehenden Pankratius-Grundschule ist ein Interimsparkplatz eingerichtet worden. Dort seien Parkflächen ausgezeichnet worden. Diese Fläche könne nun anstelle des Parkplatzes Elionore-Stein-Straße genutzt werden.