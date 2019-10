Die Preisverleihung fand in der Turbine im Rock-und Pop-Museum in Gronau statt. Auch der zweite Preis ging an ein Unternehmen in Gescher, an „Schmück dein Leben“, ein Label für Schmuck. Sabrina Dankelmann hat ihre Geschäftsidee vor rund 50 Geschäftsleuten in Gronau präsentiert.

Der GRÜNDERstein Unternehmer Award ist der Preis für die beste Unternehmensidee im Münsterland, der Grafschaft Bentheim und der Region Twente. Er wird sowohl für die reine Idee vergeben, aus der noch ein Unternehmen entstehen kann, als auch an Jungunternehmen, die bereits zielstrebig, aber nicht länger als drei Jahre an der Umsetzung und Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells arbeiten. Ziel des GRÜNDERsteins ist es, die Teilnehmer zu motivieren, an ihrer Idee festzuhalten und sie zu ermutigen, dieses Konzept zielstrebig bis in die Selbstständigkeit zu verfolgen. Am Ende steht die Weiterentwicklung eines positiven Gründungsklimas in der Region. Neben Fachleuten aus der Unternehmens-Praxis, Workshops zur Erweiterung des Gründer-Know-hows, Aufbau und/oder Erweiterung eines Netzwerks sowie dem idealen Forum für die überzeugende und klare Präsentation der Idee biete der GRÜNDERstein einen attraktiven Preis, der die nachhaltige Weiterentwicklung der Geschäftsidee unterstütze, wie das GRÜNDERstein-Team mitteilt. Das Team des GRÜNDERstein Unternehmer Awards besteht aus jungen und erfahrenen Unternehmern, die ein Gespür für gute Ideen haben. Eine Jury mit breiter Fachkompetenz ergänzt den Kreis. Der Award wurde 2016 erstmalig verliehen und ist 2019 zum vierten Mal ausgeschrieben worden. Für die Gescheranerin Sabrina Dankelmann stellt die Auszeichnung eine weitere Bestätigung dafür dar, dass sie mit ihrer Geschäftsidee auf dem richtigen Weg ist.