Gescher. Eine böse Überraschung erlebten am Sonntagnachmittag die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bauernschaft Tungerloh-Capellen nach ihrem Urlaub. Unbekannte hatten sich in der Urlaubszeit gewaltsam Zutritt verschafft und das ganze Haus nach Beute durchsucht. Was die Täter alles erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest, teilte die Polizei mit.

Von Allgemeine Zeitung