Gescher. Dass Plastik nicht in die Biotonne gehört, weiß doch jeder, sollte man meinen. Doch immer noch sei der Anteil von Störstoffen – insbesondere von Plastik – in der Biotonne zu hoch, wie Peter Kleyboldt, Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW), betont. Also lautet der Appell an die Bevölkerung „Kein Plastik in die Biotonne!“.

Von Manuela Reher