Gescher. Die Ehrenamtlichen der Bürgerstiftung in der Glockenstadt Gescher können wieder auf viele Aktivitäten im Jahr 2019 zurückblicken. Zu einer jungen, aber bereits wertgeschätzten Tradition entwickelt sich der „Dankeschön-Abend“. Den zahlreichen in den verschiedenen Projektgruppen ehrenamtlich in der Bürgerstiftung Tätigen gilt es, für die großartige Unterstützung bei allen Aktivitäten und Aktionen Dank zu sagen.

Von Allgemeine Zeitung