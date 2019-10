Am Samstag wurden nach einer kurzen Nacht die Kataloge gedruckt und die Ausstellung für die Zuschauer vorbereitet. Schon am frühen Nachmittag strömten die Besucher in die Halle. Der Vorsitzende Helmut Thiery freute sich über die vielen Besucher und eröffnete die Schau in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters selbst. Der Vertreter des Kreisverbandes, Ulrich Klein Günnewick, der die Kreisverbandsehrenmedaille für das beste Tier der Schau mitgebracht hatte, beglückwünsche die Vereinsmitglieder zu der gelungenen Ausstellung. Steffi Eing verlas die Namen der Ehrenpreis-Erringer. Das beste Tier der Jugendgruppe stellte ihre Tochter Leonie Eing, einen Farbenzwerg lohf. schwarz mit 96,5 Punkten. Mit seinen Roten Neuseeländern wurde Matthias Thiery nicht nur Vereinsjugendmeister, sondern erhielt auch noch eine Landesverbandsmedaille.

Bei den Altzüchtern konnten sich Ewald Rudde mit seinen Zwergwiddern (siam/gelb) vor Manfred Sylvester (Kleinchinchilla) mit der besten Gesamtleistung beweisen, hier ging es lediglich um hundertstel Punkte. Die beste Jungtiergruppe stellte ebenfalls Ewald Rudde mit seinen Zwergwiddern (siamfarben gelb) vor. Gleich zwei Tiere wurden mit 97 Punkten bewertet und somit zum besten Tier der Schau. Nach Rassewert wurde ein Deutscher Riese von Fritz Reis das beste Tier der Schau und ein Lohkanichen braun der Zuchtgemeinschaft Bertelsbeck das zweitbeste Tier.

Vereinsmeister der verschiedenen Klassen wurden Helmut Thiery (weiße Tiere) Zwergwidder weiß mit blauen Augen, Edgar Elpers (Tiere mit Abzeichen) Zwergwidder wildfarben/weiß, Manfred Sylvester (allgemeine Klasse) Kleinchinchilla und Philipp Hölter (Rexe) Castorrex. Landesverbandsmedaillen wurden in diesem Jahr an Philipp Hölter, Manfred Sylvester und Ewald Rudde vergeben.

Im Verlauf der Ausstellung war bei Kaffee und Kuchen oder auch diversen Kaltgetränken ausreichend Zeit und Gelegenheit für regen Austausch unter Laien und Experten. Die Besucher erfreuten sich an den zahlreichen Tieren und der gut bestückten Tombola. Eine besondere Augenweide war wie in jedem Jahr das Freigehege, in dem sich die Kinder zwischen den Kaninchen tummelten. Erstmalig hatten die Vereinsmitglieder ein Schätzspiel organisiert. Das Gewicht eines Deutschen Riesen grau, der in einer Schaubox begutachtet werden konnte, sollte möglichst genau geschätzt werden. Bis auf 30 Gramm genau schaffte das Rainer Ubbenhorst aus Gescher und erhielt dafür einen Gutschein vom Hotel Grimmelt. Den Hauptgewinn aus der Verlosung räumten Besucher aus Köln ab, teilt der Verein mit.