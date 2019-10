Plätze frei in Loslassgruppe ab 2020

Gescher. Das Katholische Bildungswerk (kbw) hat nach den Weihnachtsferien in einer Loslassgruppe Plätze frei. Kinder ab zwei Jahren (und alle Kinder, die bis März zwei Jahre alt werden) können die Gruppe mittwochs von 9 bis 11 Uhr im Marienturm besuchen. Die Erzieherin Tanja Ening leitet die „Igelgruppe“. Zu der Kleinkindergruppe gehört auch die Igelhandpuppe „Struppi“, die den Vormittag mit den Kindern verbringt. Es werden unter anderem Finger- und Bewegungsspiele, Spiele zur Körper- und Sinneserfahrung, gemeinsames Singen und kreatives Gestalten angeboten. In der Gruppe erleben die Kinder Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, entwickeln Sozialverhalten und erleben eine behutsame Loslösung von einem Elternteil, die eine gute Vorbereitung auf den Kindergarteneinstieg ist. Kursbeginn ist am Mittwoch (8. 1. 2020) um 9 Uhr im Marienturm, Gartenstraße 6. Anmeldung und nähere Auskünfte bei Tanja Ening unter Tel. 956399 oder beim Bildungswerk, Tel. 878 9622.