Einführung ins Lesen der „Deutschen Schrift“

Gescher. Einen Lesekurs „Deutsche Schrift/Sütterlin“ bietet die VHS in Gescher an. Seit über 70 Jahren ist diese Schrift aus den Klassenzimmern verschwunden. Alte Texte aus dieser Zeit können von vielen nicht mehr gelesen werden. Familiendokumente wie Schulzeugnisse oder Briefe und die meisten Dokumente in den Archiven können kaum entziffert werden. Der Kurs bietet eine Einführung in das Lesen der „Deutschen Schrift“, die zuletzt als Sütterlinschrift bis in die frühen 1940er Jahre gelehrt wurde. Es können eigene Texte mitgebracht werden. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und findet am Freitag (8. 11.) von 18 bis 21 Uhr im Rathaus Gescher statt. Anmeldung erbeten im Bürgerbüro (Rathaus) oder unter www.vhs.borken.de.

Von Allgemeine Zeitung