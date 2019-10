Abwehrtalent für Deutschland

In der Schalker Knappenschmiede ist der Gescheraner seit 2012 dabei, spielt aktuell in der Westfalenliga der B-Junioren um die Spitze und ist Kapitän der Schalker U16-Mannschaft. „Er hat dort ein gutes Standing“, freut sich Vater Christian, der früher viele Jahre für den FSV Gescher gekickt hat. Hier hat er auch seinen Sohn trainiert. Schon als Siebenjähriger in der F-Jugend fiel Erik als Dribbelkünstler auf, stach heraus. Scouts müssen das Talent aus Gescher bei einem Turnier entdeckt haben, denn 2012 kam aus heiterem Himmel ein Anruf von Schalke 04: Erik wurde zu einem Probetraining eingeladen. „Er wollte erst gar nicht, war überhaupt nicht euphorisch“, erinnert sich Mutter Stefanie. Schließlich machte das Kicken beim FSV auch viel Spaß. In den Sommerferien nahm der damals Achtjährige versuchsweise am Training teil, wurde erneut eingeladen und spielte für Schalke bei einem Turnier in Stuttgart mit. „Danach war er Feuer und Flamme und wollte dabeibleiben“, so Vater Christian.

Für die Eltern bedeutete die Fußballleidenschaft des Sohnes viel Fahrerei und Zeitaufwand. Zweimal pro Woche, später drei- bis viermal musste der Junior zur Schalke-Arena gebracht werden, um nach der Schule am Training teilnehmen zu können. Plus Spiele und Turniere am Wochenende. Heute ist es einfacher: Für U16-Spieler stellt der Bundesligist einen Fahrdienst.

Beim Schalke-Nachwuchs wurde der Gescheraner eine feste Größe, setzte sich in allen Altersstufen von der U9 bis zur U16 als Abwehrspieler durch. Meist spielt Erik hinten links oder als Innenverteidiger. „Die Defensive ist meine Stärke“, weiß der 15-Jährige. Auch beim DFB ist Erik Lanfer als Abwehrspieler im Kader: Über Auswahltrainings und Spiele für die Westfalenauswahl rückte Erik ins Visier der DFB-Nachwuchstrainer und wurde 2018 mehrmals zu Lehrgängen nominiert. Bisheriger Höhepunkt in der DFB-Karriere war jetzt im Oktober die Finnland-Reise mit dem ersten Einsatz für die U16-Nationalmannschaft.

Und Erik, in Gescher 2018 zum Sportler des Jahres im Jugendbereich gekürt, will mehr: Er möchte Profi werden, am liebsten für die Königsblauen in der Bundesliga spielen. „Das ist mein Traum“, sagt der 15-Jährige, der sich ganz auf Fußball und Schule – das Abitur will er an der Gesamtschule Gescher machen – konzentriert. Und auch beim DFB hofft das Abwehrtalent auf weitere Einsätze. Fernziel Nationalmannschaft? „Wäre nicht schlecht“, grinst Erik.

Schon jetzt sind Erik und seine Familie dankbar für alles, was sie dem Fußball und Schalke zu verdanken haben. Der Gescheraner hat Juniorenturniere in London, Warschau und Porto gespielt, die Fußballlegende Pelé getroffen, das Champions-League-Finale 2016 in Mailand live gesehen und war als Balljunge in der Schalke-Arena ganz nah an den internationalen Stars.

Und bei allem, darauf sind die Eltern Christian und Stefanie Lanfer besonders stolz, ist ihr Sohn bescheiden und bodenständig geblieben. Nur auf dem Fußballplatz, da gibt er gerne das Kommando und marschiert voran.