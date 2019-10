Schwerer Unfall am Ahauser Damm

Gescher (js). Mit dem Rettungshubschrauber musste eine schwerverletzte Person nach einem Alleinunfall abtransportiert werden, der sich am Samstag um 13 Uhr auf dem Ahauser Damm ereignete. Nach ersten Angaben der Polizei war ein Mercedes Cabrio in Richtung Ahaus unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und blieb am Abzweig nach Büren auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die beiden Insassen – die zweite Person wurde nur leicht verletzt – aus dem Autowrack. Die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Marko Bricke betreute die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und sperrte den Unfallort großräumig ab. Foto: js

Von Jürgen Schroer