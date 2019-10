Geldbörse und Handy aus Fahrradkorb geklaut

Gescher. Ein unbekannter Täter hat am Freitag gegen 19.55 Uhr eine 40-jährige Frau bestohlen, die gerade ihr Fahrrad auf der Hofstraße abgestellt hatte, um eine Tür aufzuschließen. Der Dieb entwendete Geldbörse und Handy aus dem Fahrradkorb und rannte davon. Er wird so beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, südländisches Aussehen, orangefarbene Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung