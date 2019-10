Von „Zeit für mich“ bis „Gescher singt“

Gescher. Im November lädt die Evangelische Kirche in Gescher, wie schon in den vergangenen Jahren, zu einer Reihe von besonderen Veranstaltungen in die Gnadenkirche am Prozessionsweg ein. Den Auftakt machen Sandra Deitert, Andrea Scharfenberg, Heike Ebbert-Brüggemann und Gudrun Brands mit „Zeit für mich!“ am 10. November um 17 Uhr. Während Sandra Deitert, Heike Ebbert-Brüggemann und Andrea Scharfenberg berührende Texte ausgewählt haben, wird Gudrun Brands am neuen Flügel diese mit entsprechenden Klavierstücken untermalen und ergänzen.

Von Allgemeine Zeitung