Traktorfahrer musste ausweichen

Gescher. Unfallflucht: Am vergangenen Samstag befuhr ein 72-jähriger Traktorfahrer aus Gescher gegen 10.45 Uhr eine Straße in Tungerloh-Capellen von Gescher kommend in Richtung Holtwicker Damm. Nach seinen Angaben sei ihm ein weißer Pkw mitten auf der Straße entgegengekommen, sodass er habe nach rechts ausweichen müssen und zwei Straßenbäume beschädigte. Weitere Angaben zu dem weißen Pkw konnte er nicht machen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus zu wenden, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung