Früh um 8.30 Uhr haben sich Reiter, Gespanne und Planwagen zusammengefunden, um pünktlich zu einem Ausritt durch die Bauerschaft Estern zu starten. Mit 40 Reitern, zwölf Kutschen und vier Planwagen ging es los. Leider wurden Reiter und Fahrer sehr nass, da das Wetter sich von seiner herbstlichen Seite zeigte. Nach einem Satteltrunk bei Könning, der von Julia und Daniela Twyhues, Doris Stenrüter, Matthias Hessing und Christin Könning selbst organisiert worden war, ging es später wieder zurück Richtung Gelände des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Gescher. Dort angekommen gab es für alle eine warme Mahlzeit, um danach gestärkt die Endjagd auf dem Springplatz des Vereins zu beginnen.

Die Fuchsmajore des Vorjahres, Hanna Sicking in der Pferderunde und Lukas Rennert in der Ponyrunde, begannen die Jagd. Nach einigen Runden, welche von den Bläsergruppen aus Gescher und Velen begleitet wurden, und unter viel Jubel der Zuschauer standen dann die Fuchsmajore des Jahres 2019 fest. Juliana Höing vom Reitverein Gescher konnte den Fuchsschwanz in der Pferderunde ergattern, während Lea Rennert vom Reitverein Velen ihren jüngeren Bruder Lukas ablöste.

Auf die beiden neuen Fuchsmajore wurde anschließend natürlich angestoßen. Die abendliche Feier im „Cheers“ bei Grimmelt dauerte bis tief in die Nacht, teilen die Reiter mit.