US-Pianist weckt Weihnachtsgefühle

Gescher. Wenn die Projektgruppe drei der Bürgerstiftung Gescher in den Räumen der Bürogemeinschaft „einfallsreich!“ am Hauskamp tagt, sprudeln die guten Ideen. Eine davon ist die Konzertreihe „Prosecco, Kerzenschein & Klassik“, die am 8. Dezember mit dem Auftritt des US-amerikanischen Pianisten Eric Clark fortgesetzt wird. Dank der guten Kontakte von Kulturmanagerin Xenia Lorenz-Rebers konnte der Klavier-Virtuose für das Gastspiel in der Glockenstadt gewonnen werden. „Christmas all over the world“ lautet das Motto für das Klassikkonzert im Ratssaal der Stadt Gescher. „Das passt wunderbar in die Zeit“, findet Hubert Effkemann von der Bürgerstiftung. Der Kartenvorverkauf soll Ende dieser Woche starten.

Von Jürgen Schroer