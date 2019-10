Unfall in Hochmoor

Hochmoor. Unfall in Hochmoor: Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Gescher bog am Montag gegen 16.10 Uhr von der Graf-Zeppelin-Straße nach rechts auf die Velener Straße in Richtung Coesfeld ab. Dabei erfasste er mit seinem Pkw eine 55-jährige Fußgängerin aus Gescher, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.