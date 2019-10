Kinder erobern neue Hügelanlage mit Begeisterung

Mit großer Begeisterung haben die Kinder des DRK Familienzentrums „Kleine Welt“ am Borkener Damm die komplett neugestaltete Hügelanlage in Betrieb genommen. Seit Wochen wurde gebaggert, gesägt, aufgebaut und montiert, immer begleitet von interessierten und sehnsüchtigen Blicken vieler Jungen und Mädchen. Zuletzt wurde die Geduld der Kinder durch die Verlegung des Rollrasens nochmals auf die Probe gestellt. Dann war es soweit: Manege frei fürs Klettern, Rutschen und Balancieren! Die großzügige Holzkonstruktion auf dem KiTa-Gelände bietet vielfältige Möglichkeiten für alle Altersstufen. Der schräge Aufstieg über ein Brett mit einem Seil zum Festhalten, die Rutsche, zwei Hängebrücken, die Kletterspirale, der Tunnel – alles muss ausprobiert und erkundet werden. Das neue Spielgerät stellt unterschiedliche motorische Anforderungen an die Kinder, die je nach Entwicklungsstadium ihre Bewegungsfertigkeiten erproben und erweitern können, heißt es in einer Mitteilung. Darüber freuen sich das gesamte Team der Kleinen Welt und ganz besonders die Kinder und ihre Eltern.

Von Allgemeine Zeitung