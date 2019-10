„Über 50 Aktive sind heute hier“, freute sich Günter Sicking. „Auch wenn einige heute nicht mitfahren konnten“, merkte Walter Sandkühler noch an. Beide sind die „Chefs“ der Montagsfahrer, auch wenn sie es nicht gerne hören. Seit mittlerweile über 13 Jahren halten die beiden mit Unterstützung einiger wichtiger Mitstreiter die Organisation der Montagsfahrer im Heimatverein in ihren Händen. Dass sie das gut machen, zeigt die stetig ansteigende Anzahl der Radlerinnen und Radler, die jeden Montag um 14 Uhr in der Grünen Mitte zur Abfahrt bereitstehen. „Im Durchschnitt fahren etwa 30 Teilnehmer bei den Touren mit und die Strecken sind mit ca. 35 Kilometern Länge mitunter recht anspruchsvoll“, erklärt Sandkühler schmunzelnd. Denn es seien auch einige rüstige Mitachtziger dabei, und nicht alle hätten ein E-Bike.

31 Touren haben sie in dieser Saison von Anfang April bis zum 28. Oktober mit ungefähr 1000 Kilometern Wegstrecke zurückgelegt und das wollen sie im nächsten Jahr natürlich wiederholen. Nur einmal musste die Tour wegen extrem schlechten Wetters ausfallen. Besonders die Sondertour im Rahmen der Sportwoche des SuS Hochmoor und die Besichtigung des Hofes Keil zusammen mit den Kindern und Betreuern des Zeltlagers im Ferienprogramm waren ein Höhepunkt, der allen großen Spaß gemacht hatte.

Auch Heinz-Peter (Boris) Schulz richtete Grußworte des Vorstandes des Heimatvereins aus und lud alle Radler für 2020 wieder zu einem geselligen Grillnachmittag ein. Heiko Nienhaus von der Zweigstelle der Sparkasse Westmünsterland in Hochmoor hatte es sich nicht nehmen lassen, wieder mit einer Spende für reflektierende Bänder in Gelb-Orange zu sorgen, die man an das Rad oder an den Arm binden kann und so zur Fahrsicherheit der Radler beitragen.

Mit einer Fotoshow der Höhepunkte der vergangenen Touren und einigen Liedern begann der inoffizielle Teil mit kühlen Getränken und guter Laune. „Wir würden uns riesig freuen, wenn viele ,alte’ und neue Radler zum Saisonstart am 30. März 2020 wieder in der Grünen Mitte stehen“, sagten Günter Sicking und Walter Sandkühler unisono.