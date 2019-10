Mit Melodien und Texten berühren

Die drei wollen ihre Zuhörer berühren mit Melodien und Texten. Und dabei waren sie selber berührt von den Menschen, die ihre Konzerte besuchten. Sie haben erlebt, dass Zuhörer nach dem Konzert kamen, ihnen die Hand drückten und schlicht „Danke“ sagten. Dass Besucher Tränen in den Augen hatten und in den Kirchenbänken sitzen blieben, um die Eindrücke ausklingen zu lassen. „Es sind Menschen gekommen, von denen wir es nicht erwartet hatten“, erinnert sich Sandra Schering. Und dann kam die Frage: „Macht Ihr etwas Neues?“

Im Spätsommer fing das Trio mit der Arbeit an. Was auf den ersten Blick wie eine Gesprächsrunde im katholischen Gemeindehaus in Ahaus aussieht, ist in Wirklichkeit eine Bandprobe. Hinter Ulrich Walters steht die Gitarre. Daniela Schwiep und Sandra Schering haben ihre Flöten vor sich liegen. Vor ihnen liegen Notenblätter, der Laptop enthält Musikdateien, die abgespielt werden, um die Strophen und Refrains zu proben.

„Das ist schon eine Herausforderung für uns“, meint Daniela Schwiep. „Wir wissen, worauf es ankommt und was wir wollen“, ergänzt Sandra Schering. Das neue Programm soll noch ein bisschen besser und schöner werden als beim letzten Mal. Die Stücke sind mehrstimmig, Flötenstimmen sind dazugekommen.

Gerade erst in diesem Jahr ist das Lied „Dir vertrauen“ entstanden. Auch der Text zu „Zaubern“ ist von 2019. Während Ulrich Walters lange und immer wieder im Austausch mit seiner Ehefrau Ingeborg an dem Lied „Dir vertrauen“ gearbeitet hat, entstand „Zaubern“ in nur zwei Tagen. Die meisten Kompositionen entwickeln sich in den Nachtstunden, erzählt Ulrich Walters. „Ich sitze manchmal nachts am Klavier. Das ist die Zeit, wo ich am Besten kreativ sein kann. Denn da ist für mich völlige Leere und Stille.“

Mit dabei sind auch wieder Magdalena Schwiep und Jakob Schering. Die Kinder singen in mehreren Stücken mit, unter anderem in dem Lied „Das Licht wird kommen“. Es erzählt die gerade jetzt so aktuelle Geschichte von Maria und Josef auf der schwierigen Suche im Ausland nach einer Herberge. Die Mütter der jungen Akteure spielen dazu Flöte.

Unterstützt wird das Trio weiterhin von Ingeborg Walters, die das Konzert durch einen meditativen Text bereichert. Für die neue Konzertsaison wünscht sich Ulrich Walters, dass sich viele Menschen trauen zu kommen, auch wenn die Kirche für sie kein vertrauter Raum sein sollte.

7 Termine: Sonntag (3.11.) um 17 Uhr in Alstätte; Freitag (8.11.) um 19 Uhr in St. Stephanus in Hochmoor; Freitag (15.11.) um 19.30 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt in Ahaus