Ausschuss setzt klares Stoppzeichen

Gescher (js). Groß war die Begeisterung im Fachausschuss, als Architekt Rainer Wies – Mitglied der Schulhof AG an der Gesamtschule – Anfang September ein Konzept für die Neugestaltung des Schulhofes vorstellte. Der Schulausschuss beauftragte die Verwaltung, einen Bauabschnittsplan mit Kostenschätzung zu erstellen. Das Ergebnis kam jetzt im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt auf den Tisch – und führte dazu, dass manchem Kommunalpolitiker fast der Kitt aus der Brille gefallen wäre. Die zu bearbeitende Fläche umfasst rund 23 500 Quadratmeter. Bei einer Umsetzung des Gesamtkonzeptes – denkbar in sechs Bauabschnitten – würden Gesamtkosten von rund 3,275 Millionen Euro entstehen. „Ob wir uns das leisten können, müssen Sie entscheiden“, gab Klaus Schnieder vom Gebäudemanagement den Ball an die Politik weiter.

Von Jürgen Schroer