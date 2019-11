Gescher. Noch sitzt am Sonntagnachmittag allen der Schrecken über den Einsturz eines der sechs Silos auf dem Gelände der Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG in der Raiffeisenstraße in den Knochen – vor allem dem Kunden der Raiffeisen-Tankstelle. Gegen Mittag hört dieser einen lauten Knall und verständigt die Feuerwehr.

Von Manuela Reher