Neuaufbau bis Sommer 2020 geplant

Ein Kunde der Raiffeisen-Tankstelle reagierte am Sonntagmittag sofort, als er einen lauten Knall hörte und den Silo-Einsturz bemerkte. Auch die Anlieferungshalle wurde beschädigt. 1200 Tonnen Weizen rieselten aus dem geplatzten Speicher. Die Feuerwehr sperrte das Gelände ab und forderte von der Bocholter Wehr eine Drohne zur Lufterkundung an. Mindestens ein weiterer Turm, so das Ergebnis, sei einsturzgefährdet. In Absprache mit allen Beteiligten und einem Statiker wurde entschieden, ein Kranunternehmen mit der Sicherung der Türme zu beauftragen. Drei schwere Autokräne rollten an, um die Gefahr weiterer Einstürze zu bannen. Die Ausleuchtung der Einsatzstelle übernahmen Kräfte vom Technischen Hilfswerk (THW). Über die Ursache des Silo-Platzers herrscht auch bei den eingeschalteten Fachleuten weiterhin Rätselraten: „Da gibt es bislang keine Erklärung“, so Duesmann-Artmann. Die 34 Meter hohen Silos aus Stahlblech seien 2004 in Betrieb genommen und ordnungsgemäß betrieben worden. Normalerweise hätten diese Speicher eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren.

Gestern begannen Mitarbeiter der Firma Knospe, ein Spezialist für Getreidefördertechnik, mit der Demontage der Befülltechnik auf den vier betroffenen Silos. Voraussichtlich ab Mittwoch geht es dann weiter mit dem Rückbau der Türme, die parallel entleert werden müssen. Weizen und Gerste befindet sich darin. Im vierten Silo, bei dem bislang nur leichte Schäden erkennbar sind, lagert Roggen. Die Qualität der Ware und deren Vermarktungsmöglichkeiten müssten geprüft werden, so Duesmann-Artmann.

Unabhängig von den laufenden Arbeiten im Silobereich geht der Geschäftsbetrieb der Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG ohne Einschränkungen weiter. Erreichbar ist das Gelände über die Straße Am Campus; die Zufahrt vom Venneweg aus bleibt vorerst gesperrt.