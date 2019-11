„Heimatshopper“ freuen sich über Gutscheine

20 Geschäfte haben in diesem Jahr bei der Aktion „Heimat shoppen“ mitgemacht. Wer dort im Aktionszeitraum im September drei Einkäufe getätigt hatte, konnte mit seiner ausgefüllten Stempelkarte an einer Verlosung teilnehmen. Gestern wurden vom Stadtmarketing die ersten von insgesamt 60 Heimatshoppen-Gutscheinen im Wert von zehn Euro ausgegeben. „Wir haben sogar einen Gewinner aus Berlin, der bekommt seinen Gutschein natürlich zugeschickt“, so Birgit Meyer. Im nächsten Jahr sei eine Neuauflage der Aktion geplant. Foto: Jürgen Schroer

Von Allgemeine Zeitung