Tafel bittet um haltbare Lebensmittel

Gescher. Um auch in der Winterzeit Bedürftige aus Gescher und Umgebung mit haltbaren Lebensmitteln unterstützen zu können, werden mit Hilfe des Jugendrotkreuzes am Samstag (9. 11.) zwischen 9 und 16 Uhr an den Supermärkten haltbare Lebensmittel für die Tafel gesammelt. Gefragt sind alle Produkte mit einer Mindesthaltbarkeit von einem Jahr, wie es im Pressetext heißt. Gerne werden auch Spenden direkt an den Betriebsräumen, Bahnhofstraße 31, entgegengenommen. Wie das ehrenamtlich tätige Tafelteam mitteilt, würde es sich über weitere personelle Unterstützung – auch stundenweise – freuen. „Wir bieten für Frauen und Männer vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten an“, teilt das Tafelteam mit. Bei Interesse wird gebeten, Kontakt über Christa Sibbing, Tel. 02542/ 93130, aufzunehmen.

Von Allgemeine Zeitung