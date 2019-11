Christoph Vornholt bleibt am Ruder

Vornholt bedankte sich sich bei den Ehrenamtlichen für deren großartigen Einsatz. Nur mit deren Hilfe sei es möglich, die unterschiedlichsten Sportarten für im Jahresschnitt 1250 junge und alte Mitglieder anzubieten. Daneben betreiben weitere 250 Gescheraner noch Sport in den Bereichen Sportabzeichen und Gesundheitskurse, die kein originäres Mitglied im Sportverein sind.

Vornholt bilanzierte: „Der TV Gescher konnte in den letzten Jahren weiterhin ein breit gefächertes Sportangebot anbieten, hat aber, wie schon seit Jahren, mit Einschränkungen bei den Hallenkapazitäten zu kämpfen. Insbesondere die Schulen benötigen immer mehr Hallenzeiten. Gleichzeitig wird im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften mit den Schulen zusammengearbeitet.“

Die Abteilungsleiter/innen gaben einen Überblick über die sportlichen Erfolge und Aussichten der einzelnen Sportabteilungen. Protokollführer Klaus Merz hatte bei den einzelnen Berichten eine Menge zu notieren.

Aus dem breit gefächerten Angebot im Bereich Kinderturnen ist es gelungen, eine starke Gruppe von Turner/innen im Leistungsbereich heraus zu etablieren, wie es im Pressetext heißt. Diese nimmt regelmäßig erfolgreich an Wettkämpfen teil.

Im Bereich der Fitness und Gesundheitangebote und der Rehakurse wurde auf erfolgreiche zehn Jahre an der Marienstraße zurückgeblickt. Mehr als 530 gesundheitsbewusste Gescheraner/innen nehmen zurzeit am Angebot des TV teil, so Abteilungsleiterin Ruth Pollmann. Auch die Volleyballer/innen, Handballer/innen und Badmintonspieler/innen haben mit insgesamt 16 Mannschaften in allen Altersklassen am Spielbetrieb der jeweiligen Kreise und Bezirke teilgenommen. Dabei konnten in jeder Sportart und in jeder Altersklasse Meisterschaften gefeiert werden. Aus dem Kreis die anwesenden Mitglieder wurde in diesem Zusammenhang auf unvergessene Momente bei der Meisterfeier der 2. Mannschaft der Handballer hingewiesen, was zu großem Gelächter im Saal führte.

Im Bereich der Leichtathletik und des Sportabzeichens gab es ebenfalls nur Erfreuliches zu berichten. 60 junge Leichtathleten trainieren und bestreiten Wettkämpe im Trainingsanzug des TV. Mehr als 150 Teilnehmer haben in 2019 die Voraussetzungen des Deutschen Sportabzeichen erfüllt und bekommen am Dienstag (19. 11.) um 17.30 Uhr ihre Urkunden 2019 überreicht. Nach einem ausführlichen Bericht der Kassenwartin Gisela Röder über die aktuelle Finanzlage wurde dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt und für die gute Arbeit seit 2017 gedankt.

Finanziell steht der TV Gescher solide da, wie es in der Versammlung hieß. Eine stabile Ertragslage und einige Sponsorenzahlungen hätten trotz der hohen Kosten für die Hallennutzung der öffentlichen und privat angemieteten Räumlichkeiten für ausgeglichene Zahlen gesorgt. Verbindlichkeiten würden nicht bestehen.

Nach der erfolgreichen und einstimmigen Wiederwahl von Christoph Vornholt zum 1. Vorsitzenden gratulierte als erster Geschäftsführer Frank ter Duis unter dem Applaus der Anwesenden. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Christoph“, so sein Kommentar.

Zum Abschluss gab es einen Ausblick auf die neue Datenschutzgrundverordnung und die Auswirkung auf die Arbeit im Sportverein. Die dafür nötige Satzungsänderung wurde ebenfalls beschlossen.